Giovanni Gentile tra cultura e politica, domani al Centro Studi La Contea gli ex ministri Bray e Sangiuliano

Domani, martedì 18 febbraio alle 17 nel Centro Studi La Contea (via Toledo 418 a Napoli), si terrà l’evento Scendere per strada: Giovanni Gentile tra cultura, istituzioni e politica, un incontro dedicato alla figura e all’eredità culturale di Giovanni Gentile. L’occasione nasce dalla pubblicazione del catalogo della mostra recentemente tenutasi a Roma, “un’opportunità – si legge in una nota – per approfondire il ruolo del filosofo nel panorama culturale e istituzionale italiano”. Gentile, che fu tra l’altro il fondatore dell’Enciclopedia Treccani, resta uno dei maggiori pensatori del Novecento accanto a Benedetto Croce, ha lasciato un’impronta indelebile sulla scuola italiana e sull’impianto culturale del Paese, un’influenza che ancora oggi si riflette nel sistema scolastico e nelle istituzioni nazionali. L’evento sarà introdotto da Luciano Schifone e vedrà la partecipazione del professor Giuseppe Parlato e della professoressa Emma Giammattei e degli ex ministri Massimo Bray e Gennaro Sangiuliano, che contribuiranno alla discussione con le loro riflessioni. L’evento, che sarà moderato da Marco Demarco, è organizzato dal Centro Studi ‘La Contea’ e rappresenta un’importante occasione di confronto sulla persistenza della filosofia di Gentile nel dibattito culturale contemporaneo.