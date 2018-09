Giovanni Di Girolamo si insedia come ambasciatore della Ue in Madagascar

Il primo settembre Giovanni Di Girolamo si è insediato come ambasciatore in Madagascar della Comunità Europea. Nominato a luglio, da qualche giorno ha preso possesso degli uffici presso la capitale Antananarivo. La nomina è arrivata dall’alto commissario agli affari esteri, Federica Mogherini, insieme ad altri 24 diplomatici europei. Di Girolamo, napoletano del Vomero, laureato con il massimo dei voti presso la Federico II in Scienze Politiche, ha ricoperto numerosissimi incarichi in varie sedi dell’Unione Europea nel mondo. Attualmente ricopre il ruolo di vicecapo della delegazione dell’Ue in Nicaragua e Incaricato d’affari a Panama.