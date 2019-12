Giovanni Goglia è stato scelto come coordinatore regionale dei “Millennials”. Si tratta di un progetto nato dall’idea di dieci ragazzi il 18 marzo 2017 e che conta una community superiore ai 6mila giovani in tutta Italia, che trovano nel coordinatore regionale il riferimento locale più vicino. Un progetto che vuole avvicinare i ragazzi al mondo della politica, in special modo coloro nati negli anni 90 e gli inizi degli anni 2000. Il movimento è vicino al Partito Democratico.