Giovanni Gravina di Ramacca è il nuovo difensore civico della Città metropolitana di Napoli

L’avvocato Giovanni Gravina di Ramacca e’ il nuovo difensore civico della Citta’ metropolitana. Il legale, di 48 anni, e’ stato eletto ieri sera dal consiglio della Citta’ metropolitana. L’accordo e’ stato raggiunto alla prima votazione: 17 voti favorevoli pari ai 2/3 dei consiglieri assegnati. “A nome di tutti i votanti, esprimo soddisfazione per l’esito dello scrutinio che ha individuato, tra i candidati, tutti autorevoli, l’avvocato Gravina, apprezzandone la formazione giuridico-amministrativa e l’esperienza professionale. Si tratta di un professionista che sicuramente sapra’ fornire un’idonea tutela ai diritti e agli interessi dei cittadini dell’area metropolitana, monitorando l’imparzialita’ e il buon andamento dell’azione amministrativa dell’Ente”, ha affermato il vicesindaco metropolitano, Giuseppe Cirillo, che ha anche ringraziato il difensore civico uscente, l’avvocato Maria Carmen Piscione, per il lavoro svolto. Il cifensore civico dura in carica cinque anni, come previsto dallo statuto dell’Ente.