Il nuovo direttore generale di Bvr Banca è Giovanni Iselle. Come vice viene scelto Tiziano Sella. Iselle conosce molto bene il mondo delle Bcc. Dall’età di 22 anni inizia a lavorare per la Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova, piccolo istituto di Credito Cooperativo del veronese. Da qui inizia la sua scalata che lo vede svolgere tutti i ruoli in banca, da direttore di filiale ai massimi ruoli manageriali del gruppo.