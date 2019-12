Giovanni Lo Russo vice-presidente del Centro Formazione e sicurezza di Avellino

Giovanni Lo Russo, responsabile della Filca Cisl di Avellino è il nuovo vice-presidente del Centro Formazione e Sicurezza della provincia di Avellino. E’ stato nominato ieri nel corso della direzione svoltasi nella sede irpina della Filca Cis. La Direzione ha diffuso i dati riguardanti gli infortuni nella provincia. Su47.088 occupati , nel 2019, si sono registrati 5 casi totali di infortuni mortali sul posto di lavoro: statistiche

che portano l’Irpinia al settimo posto nella graduatoria nazionale in base all’indice di incidenza (34,5%). Il settore delle Costruzioni insieme a quello dell’agricoltura sono tra i principali a focalizzare il maggior numero di infortuni.

Partendo da questi dati è stata rimarcata la fondamentale funzione che svolge la formazione. Da qui la necessità, secondo Giovanni lo Russo, di l’incentivare l’attività del CFS nei cantieri e in particolare in quelli che stanno per aprirsi nella provincia Irpina: dalla Lioni-Grottaminarda alla stazione Hirpinia sulla tratta Alta Velocità ferroviaria Napoli-Bari.