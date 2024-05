Ora arriva anche l’ufficialità. La Ssc Napoli comunica l’ingaggio di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo. Campano di Vallo della Lucania (Salerno), Manna proviene dalla Juventus dove è stato sia braccio operativo di Cristiano Giuntoli che, negli ultimi anni, mente e organizzatore della Juventus Next Gen. L’Ussi gli ha anche conferito, in passato, il premio come dirigente dell’anno.