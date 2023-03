Gismondi 1754 nomina Giovanni Mattera come nuovo ceo delle Americhe. Il manager guiderà il mercato americano in un processo di crescita e ristrutturazione intrapreso dal marchio di gioielleria italiano quotato in Borsa. Come aveva anticipato a MFF Massimo Gismondi, amministratore delegato del brand (vedere MFF del 21 gennaio), il 2023 sarà un anno di espansione che prevedrà, tra le novità, anche l’arrivo di nuove figure nel management.