Giovanni Nappi nel Consiglio nazionale del Terzo settore: rappresenterà la Regione Campania

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone ha firmato il decreto per il rinnovo della composizione del Consiglio nazionale del Terzo Settore. Si tratta dell’organismo istituito in Italia per garantire il confronto e la collaborazione tra lo Stato e le organizzazioni che operano nel settore non profit. È previsto dal Codice del Terzo Settore ed è composto da rappresentanti del governo, delle regioni, delle province autonome e delle principali reti associative del Terzo Settore. Quale rappresentante per le autonomie regionali e locali è stato nominato Giovanni Nappi, della Regione Campania. “Sono felice di condividere con voi la mia nomina a Componente del Consiglio Nazionale del Terzo Settore – ha affermato Nappi -. Per me una straordinaria opportunità di rappresentare e sostenere il settore che da sempre considero fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico del nostro Paese. Sono pronto a mettere le mie competenze e la mia esperienza al servizio delle organizzazioni e delle persone che operano nel mondo del Terzo Settore, promuovendo il dialogo, la cooperazione e politiche innovative per il bene comune”.

Nappi è da sempre noto per il suo impegno in ambito sociale e culturale.

La nomina del Ministro, per tanto, rappresenta una scelta davvero lungimirante e appropriata.