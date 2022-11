Giovanni Pensabene nuovo presidente della Fondazione Carical

Giovanni Pensabene è il nuovo presidente della Fondazione Carical. Subentra a all’avvocato Luca Morrone. Nato a Reggio Calabria, Pensabene è laureato in Scienze politiche all’università di Messina. Riveste ruoli di dirigenza in enti pubblici e privati come esperto di lavoro e politiche sociali. Dal 2018 assume la vicepresidenza del consiglio generale della Fondazione. E’ membro del direttivo nazionale Movimento di cooperazione con l’America Latina (Mlal), dell’Agesci e coordinatore di Movimenti politici cittadini. Dal 1993 al 2002 Pensabene è assessore alle Politiche sociali, Sanità, Giovanili, Comunitarie e del Lavoro del Comune di Reggio Calabria.