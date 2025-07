Giovanni Pinto confermato presidente del Trianon. Approvato il bilancio

L’Assemblea dei Soci della fondazione Trianon Viviani ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024. Costituita da Regione Campania e Città metropolitana di Napoli, che detengono rispettivamente l’80,4% e il 19,6% delle quote della Fondazione, l’Assemblea, ha, quindi, rinnovato le cariche sociali per il triennio 2025-2027, confermando tutti i membri uscenti del Cda, del Comitato di indirizzo e del Collegio dei revisori. Sono stati, quindi, riconfermati nell’incarico il presidente Giovanni Pinto e i consiglieri di amministrazione Igina di Napoli e Antonio Roberto Lucidi. Di nuovo nominati per il Comitato di indirizzo Francesco Somma e Rosaria Troncone. Il Collegio dei Revisori resta composto da Angelo Capone, presidente, Girolamo Laudanna e Silvana Sperandeo, con Diego Musto componente supplente. “Per il sesto anno consecutivo – dichiara Pinto – il risultato è positivo, mostrando, in modo inequivoco, la definitiva rottura con l’eredità degli anni precedenti, e ormai lontani, in cui ci si muoveva in un contesto di difficoltà finanziaria e amministrativa, che attanagliava la vita del Trianon Viviani all’interno della più generale crisi del settore culturale”. “In tale contesto, una nota ulteriormente positiva è la rinnovata fiducia che i Soci fondatori – prosegue il presidente – hanno confermato agli Organi collegiali della Fondazione, amministrativi, di controllo e di indirizzo, che rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto teso a rafforzare la solidità del progetto culturale dell’Istituzione attraverso una rigorosa politica di gestione delle risorse assegnate all’interno di una produzione artistica di qualità. Ed è con vivo piacere che, anche a nome dell’intero cda e degli altri Organi della Fondazione, ringrazio il Presidente della Regione Campania e il Sindaco metropolitano, per queste riconferme, che costituiscono un ulteriore sprone, per ciascun membro degli Organi collegiali, a un rinnovato impegno per il rilancio della missione culturale assegnata e delle connesse attività produttive”.

“Voglio sottolineare – conclude Pinto – infine l’impegno determinante, e in prima persona, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, anni fa, ha consentito, attraverso la sua azione, la riapertura di questo teatro, chiuso ormai da due anni e oberato da una montagna di debiti: la nottata è passata, ma ci piace continuare, in accordo con le indicazioni assegnate dai Soci, sulla strada a suo tempo intrapresa, applicando con tenacia i principi della sana amministrazione e le connesse buone pratiche”. La fondazione Trianon Viviani ha la proprietà e la gestione dell’omonimo teatro centenario di Forcella. La sua missione è la promozione e la valorizzazione della musica e del teatro musicale partenopeo, tra tradizione e innovazione dei linguaggi espressivi, attraverso produzioni originali e il sostegno ai nuovi talenti. La direzione artistica è curata da Marisa Laurito. Con i Soci fondatori, il Trianon Viviani si avvale anche del sostegno del ministero della Cultura, nonché del patrocinio di Rai Campania.