Giovanni Prevosti nominato vicepresidente dei Giovani imprenditori lombardi

L’imprenditore varesino Giovanni Prevosti della Prealpi Spa, storica azienda del settore lattiero-caseario, è stato nominato vicepresidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Lombardia, con delega al passaggio generazionale, all’interno squadra del neoeletto presidente regionale, Stefano Rossi.

Prevosti, classe 1991, è anche vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese dal 2024 con delega alla formazione e rappresenta la quarta generazione nell’azienda di famiglia, ricoprendo il ruolo di direttore commerciale.

Il Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Varese, Pietro Conti, prendendo spunto dall’ultima Assemblea del Movimento che si è tenuta lo scorso 29 ottobre a Ville Ponti commenta: “Il passaggio generazionale è un tema strategico perché il fermento imprenditoriale non si misura solo con la nascita di nuove imprese, ma anche con la capacità di dare continuità a quelle esistenti e che hanno fatto la nostra storia industriale. Il modello dell’impresa familiare, tipico di Varese e dell’economia lombarda, può ancora essere vincente. Serve però investire sulle competenze dei nuovi titolari d’impresa. Anche per i giovani imprenditori la formazione è una leva strategica per riuscire nei compiti che li aspettano. Tutti temi che Giovanni Prevosti conosce bene e che vive in prima persona nella sua azienda, un’esperienza che gli ha permesso di maturare una capacità di visione attraverso la quale potrà ora arricchire di contenuti e progetti l’azione del nostro Movimento a livello regionale”.

A completare la squadra dei vicepresidenti di Stefano Rossi, eletta nella serata di giovedì 6 novembre, sono: