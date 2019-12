Giovanni Ragazzo al vertice di Anpas Campania

Giovanni Ragazzo è eletto presidente regionale di Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze). Su 54 associazioni affiliate in tutta la regione Campania (Napoli, Caserta, Benevento, Salerno e Avellino) è stato il primo eletto. “Molte volte dimentichiamo che c’è solo un modo per evitare le critiche: non fare nulla,non dire nulla e non essere nulla. Chiunque ci può criticare solo se sta facendo meglio di noi,prima di allora non è critica, è invidia”. Ragazzo ha alle spalle una vasta esperienza nel campo della rappresentanza sindacale.