Giovanni Siola presidente della Fondazione Santobono Pausilipon

L’Assemblea dei Soci della Fondazione Santobono Pausilipon (composta da Regione Campania e Aorn Santobono Pausilipon) ha designato il nuovo Consiglio di smministrazione della Fondazione che, dal 2010, affianca l’ospedale pediatrico del Mezzogiorno nel costante miglioramento della qualità di vita e di cura per i piccoli pazienti ed i loro familiari. Alla presidenza, si legge in una nota, “è stato designato il notaio Giovanni Siola, figura autorevole con una spiccata sensibilità per l’impegno civico e sociale che metterà a disposizione della Fondazione e dell’Ospedale la propria esperienza professionale e personale per far crescere sempre più la cultura della solidarietà”. Sono stati confermati come componenti del Cda i consiglieri dottor Eugenio Grimaldi e dottoressa Giuseppina Mengano Amarelli, “già attivamente impegnati nel portare avanti gli obiettivi della Fondazione”. Un “sincero ringraziamento” va al presidente uscente, avvocato Anna Maria Ziccardi “per l’impegno e il contributo offerto nel corso dei suoi mandati e nel lungo servizio a sostegno della Fondazione”.

Il nuovo Consiglio di amministrazione, si conclude la nota, “sarà chiamato a proseguire la missione della Fondazione che, negli anni, è cresciuta costantemente e che oggi è un punto di riferimento per la realizzazione di progetti di forte impatto sociale che hanno contribuito a rendere l’Ospedale Santobono Pausilipon uno dei migliori centri italiani per la cura e l’assistenza pediatrica”.