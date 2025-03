Giovanni Toscano, “Che cosa vuoi”: un viaggio tra musica e riflessioni nel suo vodcast

È disponibile da oggi il sesto episodio del vodcast di Giovanni Toscano, un format innovativo nel panorama italiano, che unisce musica e narrazione per raccontare la genesi dei brani del suo nuovo album. Protagonista di questa nuova sesta puntata è il brano inedito “Che cosa vuoi” (LaTarma Records). Dopo “Emma”, “Walk of Shame” e “Avanti così”, questo è il quarto brano dell’album che ascoltiamo per la prima volta nel vodcast; nelle puntate precedenti sono infatti stati presentati “Grazie” e “Piccolo Tornado”, già fuori.

Il tema centrale del nuovo episodio esplora come, crescendo, i sogni si trasformino o vengano spesso messi da parte per adattarsi alle aspettative della società. Si riflette insomma sul cambiamento che avviene durante la crescita, con sogni che talvolta cedono il passo a priorità che alla fine si rivelano come aspetti più superficiali dell’esistenza.

“Che cosa vuoi” parla di desideri. L’artista canta il problema insito nella coscienza collettiva che impone una strada e desideri ben precisi che, spesso, non coincidono con i nostri pensieri più intimi. Un inno alla purezza, a ricordarci che molti dei nostri desideri non sono davvero nostri e che quello che conta chiedersi ogni giorno è: “Ma tu, oggi, davvero, che cosa vuoi?”. Nel corso del vodcast, in uscita ogni mercoledì su Spotify in versione audio e video, e su Amazon Music e Apple Music in versione audio, il cantautore riflette sul lungo cammino che lo ha portato alla realizzazione del suo secondo album, fuori a primavera.

Così, nella campagna pisana, un gruppo di amici dialoga con lui su temi come amore, amicizia e famiglia, ascoltando in anteprima i brani del disco. Un mini-Decamerone per discutere con Giovanni di amore, amicizia, famiglia, tra domande e riflessioni, alla ricerca del nostro posto migliore, in cui sentirci bene.