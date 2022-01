Giovanni Tria presidente della Fondazione ENEA Tech e Biomedical

, già ministro dell’Economia e delle Finanze, è eletto presidente della Fondazione “ENEA Tech e Biomedical” . L’ente gestirà per conto del ministero dello Sviluppo Economico sia ilche il nuovoistituito con la Legge di Bilancio.

Gli altri componenti il direttivo sono. La nuova Fondazione, il cui statuto è stato adottato lo scorso 24 novembre con decreto del ministro Giorgetti, dispone – per i due fondi citati – di una dotazione finanziaria iniziale di oltre 500 milioni di euro per sostenere investimenti in attività di ricerca e trasferimento tecnologico, favorendo anche la collaborazione tra Pmi, startup innovative e università.