Giovanni Vitolo eletto nel Consiglio Nazionale del Notariato

È stato votato con largo consenso nelle elezioni che hanno interessato quattro dei cinque Distretti notarili della Campania, quelli di Napoli, Avellino, Benevento e Santa Maria Capua Vetere (il Distretto di Salerno è unito alla circoscrizione della Basilicata). Il Consiglio Nazionale del Notariato è composto da 20 consiglieri, in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia, il cui insediamento, dopo la proclamazione dei risultati da parte del Ministero della Giustizia, è previsto tra la fine di maggio e l’inizio del prossimo mese di giugno. I Consiglieri nazionali eleggeranno poi, nel corso della prima riunione del Consiglio Nazionale, il Presidente, il vicepresidente e il segretario, oltre ai componenti del Comitato Esecutivo. Vitolo, che subentra ad Antonio Areniello, svolge la sua attività dal 1988. Ha rivestito la carica di presidente del Consiglio Notarle dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola dal 2019 al 2024. In contemporanea con le votazioni per l’elezione del rappresentante della Campania nel Consiglio Nazionale del Notariato, si sono svolte anche le elezioni per il rinnovo delle cariche per tre dei consiglieri dei Distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, di cui è presidente il notaio Paolo Aponte. Il voto ha riconfermato i notai uscenti, Alberto Caprioli, Matteo D’Auria e Nicola Rotondano, tutti in scadenza di mandato. Ambrogio Romano, presidente del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Benevento e Ariano Irpino, è stato eletto consigliere per la Campania nella Cassa nazionale del notariato. Infine il notaio Tommaso Gaeta è stato eletto quale Revisore dei Conti del Consiglio nazionale del notariato in rappresentanza delle regioni meridionali (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).