Giovanni Zarra alla United Nations Commission for International Trade Law

Giovanni Zarra, ordinario di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II, è stato nominato rappresentante della Repubblica di San Marino alla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto del Commercio Internazionale (United Nations Commission for International Trade Law – UNCITRAL), principale ente giuridico in questo ambito che, sin dalla sua istituzione nel 1966, si impegna costantemente per rimuovere o ridurre le differenze normative nazionali che ostacolano il commercio internazionale. Il professor Zarra, per i prossimi sei anni, si dedicherà in particolare alla possibile riforma multilaterale del sistema internazionale di promozione e protezione degli investimenti (Working Group III).