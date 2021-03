Giovanpaolo Gaudino nuovo portavoce del Terzo Settore della Campania

L’Assemblea del Forum del Terzo Settore della Campania ha eletto il nuovo direttivo, scegliendo come portavoce Giovanpaolo Gaudino, imprenditore sociale, già presidente di Confcooperative Federsolidarietà Campania. Confcooperative Campania, proprio attraverso Confcooperative Federsolidarietà, è parte attiva del Forum fin dalla sua costituzione.

“Se il futuro delle nostre comunità passa da un rafforzamento del Terzo Settore, strutturare e implementare anche in Campania un organismo come il Forum, già interlocutore di Governo, non solo è una sfida ma un obbligo civile e sociale – ha affermato il presidente regionale Antonio Borea sull’elezione del nuovo portavoce. La cooperazione sociale è una delle tante anime del Terzo Settore ed è il collante per traghettare lo spirito pioneristico del volontariato in una dimensione di impresa. Siamo certi come Organizzazione regionale che rappresenta, tutela e revisiona le imprese cooperative che l’amico e collega Giovanpaolo Gaudino saprà fare sintesi tra le varie anime del Terzo Settore e lavorare, sulla scia di quanto già fatto fin qui, affinché il Forum diventi un co-programmatore e co-progettatore di politiche sociali. Per fare questo ci sarà bisogno della vicinanza e la sensibilità delle istituzioni. Noi siamo pronti a fare la nostra parte e a supportare il Forum”.