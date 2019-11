Gioventù e cooperazione con la società civile: Erasmus Plus, domande entro il 19 novembre

Il programma Erasmus Plus ha lanciato il nuovo bando “Cooperazione con la società civile in materia di gioventù” all’interno dell’Azione Chiave 3 Sostegno alle riforme delle politiche. Per partecipare c’è tempo fino al prossimo 19 novembre.

L’obiettivo è fornire un sostegno strutturale, detto sovvenzione di funzionamento, a due tipi di enti: organizzazioni non governative europee (EUR-ONG) e reti a livello dell’UE (reti informali) attive nel settore della gioventù.

I candidati devono presentare un piano di lavoro coerente integrando attività senza scopo di lucro orientate ai giovani e funzionali al perseguimento degli obiettivi dell’invito.

In particolare: programmi di apprendimento e di attività non formali e informali destinati ai giovani e ai giovani lavoratori; attività per lo sviluppo della qualità, dell’innovazione e del riconoscimento del lavoro dei giovani; attività per lo sviluppo e la promozione e la convalida degli strumenti di riconoscimento e trasparenza nel settore della gioventù; seminari, incontri, laboratori, consultazioni, dibattiti dei giovani su politiche giovanili e/o questioni europee; consultazione di giovani che integrano il dialogo dell’UE con i giovani; attività per la promozione della partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica, quali la promozione dell’inclusione nel processo decisionale, la rappresentanza dei giovani, la promozione di forme nuove e alternative di partecipazione o lo sviluppo di competenze civiche; attività per la promozione delle attività di solidarietà tra i giovani in Europa; attività per la promozione della solidarietà, della tolleranza, dell’apprendimento e della comprensione interculturale in Europa; attività e strumenti riguardanti i media e la comunicazione sui temi relativi ai giovani e sulle questioni europee.

Le candidature devono includere un programma di lavoro dettagliato di 12 mesi per il 2020 unitamente alle informazioni necessarie per il calcolo della sovvenzione annuale.