Gioventù Sospesa, convegno Confesercenti sugli istituti penitenziari minorili

“Confesercenti Napoli e Campania – spiega Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno -, è al fianco di questa importante iniziativa, perché ritiene che sia necessario dare futuro e certezza a ragazzi che non hanno avuto speranza, in modo che abbiano una vita diversa. In tal senso Confesercenti promuoverà corsi di formazione e altre importanti iniziative, con il sostegno delle nostre aziende, che sveleremo martedì, per garantire loro un futuro alternativo”.

Lo studio penalistico dell’avvocato Maria Grazia Santosuosso ha voluto fortemente questo incontro perché “La situazione negli istituti penitenziari minorili è drammatica in quanto le pene detentive quasi mai svolgono il loro ruolo costituzionalmente assegnato e cioè di riabilitazione, rieducazione e reinserimento. Ed invece, dal momento che a Napoli esiste “Il Caffè Sospeso”, ci auguriamo che anche per la “Gioventù”, la società si faccia carico di dare sostegno a chi ha incontrato degli ostacoli durante il suo percorso di crescita”.

Saluti

● Prof. Gaetano Manfredi – Sindaco di Napoli

● Luigi Carbone – Consigliere Comunale

● Gennaro Demetrio Papais – Consigliere Comunale

INTRODURRA’

● Dott. Vincenzo Schiavo – Vice Presidente nazionale Confesercenti

MODERERANNO

● Avv. Maria Grazia Santosuosso – penalista

● Avv. Alessandro Gargiulo – penalista

RELATORI

●Samuele Ciambriello- Garante dei Detenuti in Campania

●Gianluca Guida- Direttore Istituto Penitenziario Minorile di Nisida

●Nicola Russo- magistrato

● Clelia Iasevoli – docente diritto minorile presso l’Università Federico II

● Hilarry Sedu – Consigliere dell’ordine degli avvocati di Napoli

● Sergio D’Elia – Penalista e segretaria Movimento Forense Napoli

● Cristina Morrone – Penalista

INVITATI E TESTIMONIANZE

● FABRIZIO CORONA

● GLI ATTORI DI “MARE FUORI”: Giovanna Sannino, Antonio D’Aquino, Gaetano Migliaccio,

Agostino Chiummariello, la scenografa Cristina Farina e il Produttore associato Francesco Pinto

● Anna Capasso – attrice

● Lucia Montanino – moglie di una vittima di omicidio

… e diversi altri