Gira il mondo gira, nonostante tutti e tutto

Correva l’anno 1965, quindi ben 60 anni or sono e un gruppo variegato di artisti dell’ugola mise insieme nei suoi vari aspetti Il Mondo, una delle canzoni italiane più conosciute…al mondo, appunto. Si incaricarono di musicarla Ennio Morricone e di cantarla Jimmy Fontana. A riascoltarla per quanti all’ epoca erano poco più che adolescenti, non sfugge che quel brano, per il Paese e non solo, dà ancora oggi un accenno in musica dello spirito del tempo. Nella Penisola fu il leit motiv del Boom Economico italiano, definito anche Miracolo. Come spesso accade per tale genere di fenomeni, la sua durata fu effimera e la fine di quella stagione felice non tardò a arrivare. È noto, non fosse per altro che per sentito dire, che i destini di molti paesi subirono, a causa delle parole e dei fatti prodotti dal 1968 in poi, quello che l’economia e la sociologia definiscono “cambiamento epocale”. Il prosieguo è cronaca o poco meno. Per di più le analogie con la situazione attuale, con i dovuti distinguo soprattutto

per quanto concerne le caratteristiche specifiche di ciascuna realtà geopolitica, non sono poche. Altrettanto vale per I marcatori specifici, talvolta diametralmente opposti. Invertendo l’ordine appena attribuito, ciò che si mostra subito in tutta la sua evidenza è che i nidi in cui si sono schiuse le uova degli attuali predatori non sono più i campus universitari. Sono stati rimpiazzati dalle cattedrali laiche dove si “esercita” il potere, con tutte le variegate espressioni con cui esso può essere messo in pratica. Non con immediatezza, se non del tutto d’ istinto, ma frutto di scelte maturate a lungo da chi lo esercita. Ancora più grave è il fatto che spesso ciò avviene solo pro domo sua, nel significato autentico dell’ espressione. Uno dei punti di contatto più evidenti è che entrambi le situazioni descritte si sono presentate al culmine di crisi economiche che hanno apportato, senza peraltro perdere ancora oggi la loro virulenza, spaccature sociali più che marcate. Sarà bene che l’umanità intera si prepari a essere in grado di operare in una realtà profondamente diversa da quella in cui fin’ora è riuscita a tenersi a galla, come è accaduto almeno fino alla esplosione della pandemia. Non sarà semplice ma, senza ombra di dubbio, indispensabile. Del resto e non è un modo di dire generatosi da poco, nel villaggio si usa l’espressione: “chi provvede (prepara) per tempo, cena all’ora stabilita in precedenza”.Sempre che riesca a tenere sotto controllo l’ “auri sacra fames”, impresa tutt’altro che facile.