Girava nudo per Chieti, per fermarlo i carabinieri usano il taser: muore in ambulanza

Aperto un fascicolo d’inchiesta per la morte di un ragazzo durante il trasporto in ospedale a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Si tratta di Simone Di Gregorio, 35 anni del posto. Il sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Chieti, Marika Ponziani, ha disposto l’autopsia per il ragazzo. L’esame è necessario per accertare le cause del decesso e verificare se il giovane ha assunto sostanze che potrebbe aver alterano il suo stato psico-fisico. Il fatto è accaduto ieri nel tardo pomeriggio. Il giovane si è spogliato lungo corso Vittorio Emanuele II, a San Giovanni Teatino, in pieno centro storico e, dopo essersi accanito contro un veicolo, si è diretto lungo il tracciato ferroviario, nudo e in stato di agitazione. Sui binari, il 35enne è stato raggiunto dai carabinieri della locale stazione che, per contenerlo, avrebbero usato una pistola elettrica. Il giovane è stato immobilizzato e soccorso dal personale del 118, sopraggiunto con l’ambulanza. I sanitari gli avrebbero somministrato dei medicinali per tranquillizzarlo e stabilizzarlo, ma dopo un po’ il 35enne ha perso i sensi ed è morto prima di raggiungere l’ospedale.