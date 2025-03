Giro di nomine in Rai, tutti gli incarichi assegnati dal Cda

Alla guida di Rainews 24 arriva Federico Zurzolo, esponente vicino a Forza Italia, che prende il posto di Paolo Petrecca, destinato a guidare Rai Sport. Nicola Rao, sostenuto da Fratelli d’Italia, è il nuovo direttore del Giornale Radio, ma assume ufficialmente l’incarico solo da luglio, quando Francesco Pionati va in pensione. Altri cambiamenti nelle direzioni Rai. Conferma per Roberto Pacchetti (quota Lega) alla guida della Tgr e Pierluca Terzulli (area Dem) alla direzione del Tg3. Maria Rita Grieco, attuale vicedirettrice del Tg1 in quota Forza Italia, assume la direzione di Rai Italia, sostituendo Fabrizio Ferragni. Infine, Andrea Sassano, attuale direttore di Rai Teche, è destinato a guidare il settore Radiofonia, subentrando a Flavio Mucciante.