Giro d’Italia a Pollena Trocchia: 35mila euro per la messa in sicurezza della viabilità

“La chiusura del 2022 per Pollena Trocchia è stata perfettamente in linea con l’intero andamento dell’anno appena trascorso, caratterizzato dai numerosi finanziamenti sovracomunali che questa Amministrazione è riuscita ad intercettare e grazie ai quali sta promuovendo miglioramenti tangibili per la comunità cittadina”. Così il sindaco di Pollena Trocchia (Napoli) Carlo Esposito commenta i due ulteriori finanziamenti della Città metropolitana di Napoli destinatai al Comune vesuviano. Il primo, di circa 35mila euro, legato a interventi di messa in sicurezza della viabilità territoriale in vista del passaggio per Pollena Trocchia del Giro d’Italia a maggio prossimo; il secondo è nell’ambito delle risorse stanziate per la riqualificazione e l’ammodernamento di impianti e spazi destinati allo sport e al tempo libero. “Col primo dei due finanziamenti – dettagli il primo cittadino – si realizzeranno lavori di manutenzione straordinaria in via Trinchera, una delle strade che saranno attraversate dalla tappa napoletana del prossimo Giro d’Italia, che toccherà tra i comuni della provincia napoletana anche Pollena Trocchia. Col secondo finanziamento interverremo per la riqualificazione e la realizzazione di una nuova area fitness in via Fusco, nelle adiacenze dell’omonimo plesso scolastico dell’istituto comprensivo Gaetano Donizetti”.