Giro d’Italia, anche un gazebo Lilt nel villaggio di partenza a Piazza Plebiscito

Promuovere la cultura della prevenzione oncologica come metodo di vita. E’ questo l’obiettivo della LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Charity Partner del 105° Giro d’Italia che, sabato 14 maggio, in occasione della tappa partenopea della prestigiosa competizione ciclistica, vedrà tra i protagonisti del villaggio di partenza in piazza del Plebiscito a Napoli, con un proprio gazebo, la sezione napoletana dell’ente di prevenzione oncologica guidata dal professor Adolfo Gallipoli D’Errico.

“Sarà un’occasione imperdibile per poter incontrare, finalmente, dopo due anni di stop, tantissima gente per diffondere consapevolezza e sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso una corretta informazione ed educazione sanitaria”, sottolinea il professor Gallipoli D’Errico.

“Per il Giro d’Italia sarà senz’altro una tappa straordinaria in una delle città più belle del mondo, per noi l’occasione altrettanto straordinaria di poter contribuire alla promozione di una cultura della prevenzione come stile di vita”, conclude il presidente della LILT di Napoli.