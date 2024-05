Giro d’Italia, Milan vince a Cento. Pogacar sempre in rosa

Roma, 17 mag. (askanews) – Jonathan Milan (Lidl-Trek) ha vinto la tredicesima tappa del Giro d’Italia, la Riccione-Cento di 179 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Stanislaw Aniolkowski (Cofidis) e Phil Bauhaus (Bahrain Victorious). In classifica generale Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) resta in rosa davanti a Daniel Felipe Martinez (Bora – Hansgrohe) a 2’40″ e Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 2’56″. Il corridore della Lidl-Trek domina la volata a Cento della 13^ tappa e raggiunge le tre vittorie personali in questo Giro, le stesse dello sloveno, che resta tranquillamente in maglia rosa. E pensare che, a metà della tappa, Milan era rimasto persino attardato quando il gruppo si era spezzato all’improvviso in due tronconi

“E’ fantastico ottenere il terzo successo di tappa nonostante abbia temuto quando sono rimasto indietro a causa dei ventagli – le parole di Milan – I miei compagni di squadra mi hanno guidato alla perfezione, aiutandomi a rientrare in gruppo e successivamente a posizionarmi per lanciare la volata. Simone Consonni è stato fondamentale, tirando dai -400 metri. E’ impressionante vedere come tutti mi abbiano supportato al meglio per la volata, sono orgoglioso del mio team”. Per la maglia rosda Pogacar “Finora, in ogni tappa del Giro è successo qualcosa. Il percorso era pianeggiante, però c’era vento e ha favorito i ventagli. La Ineos Grenadiers ha attaccato, ma sono sempre rimasto davanti. Nelle loro condizioni avrei provato a fare la stessa cosa. Domani e dopodomani ci saranno due appuntamenti molto importanti. Spero di fare bene”.