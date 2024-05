Giro d’Italia, oggi 19esima tappa: orario, come vederla in tv

(Adnkronos) – Il Giro d’Italia 2024 propone oggi la 19esima tappa, la Mortegliano-Sappada di 157 km. La frazione del 24 maggio, in diretta tv e streaming, prevede un programma ricco di salite, compreso l’arrivo, con la possibilità di un altro show per Tadej Pogacar: la maglia rosa, saldamente leader della classifica generale, può andare a caccia del sesto successo individuale nella corsa.

La tappa si snoda con una progressiva ascesa, senza strappi veri per i primi 95 km, più o meno. Poi la situazione cambia radicalmente nell’ultimo terzo della frazione. Si comincia a salire, con pendenze tra il 9,7 e il 18%, lungo i 4 k che portano al Passo Duron, Gran premio della montagna di seconda categoria. Quindi, l’attacco alla Sella Valcalda, GPM di terza categoria che non dovrebbe creare scossoni prima dei 20 km di scalata fino alla Cima Sappada, con gli ultimi km verso il Gpm di seconda categoria che possono lasciare il segno per le pendenze fino al 15%. Un accenno di discesa permette di rifiatare prima dell’ultima trappola, un tratto al 10% a 2 km dall’arrivo.

La diciannovesima tappa del Giro d’Italia sarà trasmessa in diretta in tv in chiaro e in streaming. La Rai racconterà la giornata della seconda tappa in chiaro ogni giorno di gara. La giornata televisiva comincerà con un’ora di ‘Giro Mattina’ su Rai Sport HD, che proporrà poi ‘Prima diretta’ per seguire il momento della partenza della tappa, in programma oggi alle 13.05. L’arrivo è atteso tra le 17.10 e le 17.30.

Per la parte clou della programmazione il palinsesto della Corsa Rosa si trasferisce su Rai 2, con ‘Giro in Diretta’ e ‘Giro all’Arrivo’. Subito a ruota, le tradizionali analisi del dopo gara del Processo alla Tappa. Il Giro può essere visto anche su Eurosport 1 HD e in streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.