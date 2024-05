Giro d’Italia, Pogacar vince la crono, che rimonta su Ganna

Roma, 10 mag. (askanews) – Lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha vinto la settima tappa del Giro d’Italia, la Foligno-Perugia Tudor ITT di 40.6 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Filippo Ganna a 17″ (Ineos Grenadiers) e Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) a 49″. In classifica generale Pogacar precede Felipe Martinez a 2’36″ e Geraint Thomas a 2’46″. Una rimonta eccezionale quella dello sloveno. Al secondo intermedio, prima di affrontare gli ultimi 5 km in salita, Tadej Pogacar aveva un ritardo di 47 secondi rispetto a Ganna. Considerando i 16 secondi di vantaggio con cui ha vinto la tappa, significa che sull’ultima salita è stato in grado di rimontare 1’03″ al piemontese, autore di una prova formidabile e resa vana solo dall’azione di un vero fenomeno. “Sono molto contento delle sensazioni che ho avuto sulla bici da crono – le parole di Pogacar all’arrivo – Non ne correvo una dai campionati del mondo dello scorso anno, ma nel frattempo ho lavorato molto su questo aspetto e sono felice che oggi abbia dato i suoi frutti. Ho iniziato con un ritmo più facile per abituarmi alla bici, poi ho affrontato la salita a tutta. Era un tratto più adatto a me che a Pippo [Ganna]. Non sarà così nella prossima cronometro. Conosco l’arrivo di Prati di Tivo. Era la tappa regina quando ho vinto lì alla Tirreno-Adriatico di due anni fa, ma questa volta è una tappa di un Grande Giro”.