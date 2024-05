Giro-E, in gara anche il team delle Fiamme Gialle

L’ex altista Di Martino capitana della Guardia di Finanza

Roma, 27 mag. (askanews) – L’ultima tappa del Giro d’Italia è coincisa anche con gli ultimi chilometri del Giro-E, manifestazione sportiva all’insegna della sostenibilità che, quest’anno, ha visto la partecipazione anche di un team della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle, da sempre indissolubilmente legate al mondo dello sport, sono state rappresentate da una capitana d’eccezione, l’ex altista Antonietta Di Martino. Antonietta Di Martino, Capitana del Team Fiamme Gialle al Giro-E, ha dichiarato: “Le Fiamme Gialle sono sempre presenti quando ci sono manifestazioni sportive di questo tenore. Sarà una bella esperienza, partecipare ad una gara con tante persone è sempre bello. Io non ho mai praticato ciclismo, ma spero di imparare tanto da questa tappa”. La partecipazione della Guardia di Finanza al Giro-E si inserisce all’interno delle celebrazioni per il 250° anniversario della fondazione dell’Arma. Sul tema è intervenuto il Generale Mariano La Malfa, Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza: “Il valore dello sport per l’Arma è intramontabile, soprattutto in questo momento in cui celebriamo un anniversario così tanto importante per noi. Le Fiamme Gialle sono una tradizione ed un valore assoluto per il Corpo, ma soprattutto per il Paese. Partecipare al Giro-E è stato il miglior modo per coniugare la nostra tradizione con una manifestazione sportiva di assoluto livello”. Il Generale Virgilio Pomponi, Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Abbiamo partecipato a questa manifestazione sportiva per diffondere quei valori storici che hanno da sempre rappresentato la Guardia di Finanza, come la lealtà economica, la solidarietà e la condivisione”. La partecipazione della Guardia di Finanza alla manifestazione ha rappresentato un’occasione per rinsaldare valori condivisi dallo sport e dai Finanzieri, come la disciplina, il sacrificio, la condivisione e la lealtà.