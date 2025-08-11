Giro Mediterraneo in rosa 2025: 22 squadre, tre tappe spettacolari in Campania e la sfida verso la maglia amaranto

Tre frazioni, più di 352 chilometri da percorrere, tre gran premi della montagna e ventidue squadre al via, in rappresentanza di dodici nazioni provenienti da quattro diversi continenti. Sono i numeri del Giro Mediterraneo in Rosa, la gara internazionale di ciclismo femminile a tappe seconda per importanza nel nostro Paese solo al Giro d’Italia. La kermesse, organizzata dall’associazione Black Panthers e dal Gruppo Biesse, torna per la sua terza edizione dal 19 al 21 settembre. Fervono i preparativi per una competizione che precederà di pochissimi giorni i Mondiali di ciclismo su strada, in programma a Kigali (Ruanda). Sarà insomma l’occasione per tifosi e appassionati di vedere alcune delle più importanti promesse del pedale al femminile cimentarsi nella conquista della maglia amaranto (simbolo della leadership nella classifica generale), vessillo che nelle prime due edizioni è stata appannaggio prima dell’italiana Carlotta Cipressi (2023) e poi dell’irlandese Lara Gillespie (2024). L’edizione 2025 è tutta concentrata in Campania, con tre tappe che si annunciano spettacolari, grazie al disegno del percorso garantito dagli organizzatori, guidati nella direzione tecnica affidata a Salvatore Belardo, Giuseppe Rivolta e Francesco Vitiello, mentre la direzione di corsa è guidata da Angelo Letizia, con la presidenza onoraria di Giovanni Mazzarella. Fondamentale come sempre è l’attenzione delle istituzioni, a cominciare da Città Metropolitana e dai Comuni sedi di partenza e arrivo delle singole frazioni, come fondamentale è l’apporto degli sponsor. La presentazione delle squadre è in programma giovedì 18 settembre alle ore 18.30 a Cardito, nella zona di piazza Garibaldi. La prima tappa il giorno seguente, il 19 settembre, con partenza da Foiano di Val Fortore, in provincia di Benevento e arrivo a Visciano dopo oltre 120 km e un gran premio di seconda categoria a Monteforte posto a soli 19 km dal traguardo. Sabato 20 sarà la volta della Cardito-Frattamaggiore di quasi 113 km, prova che si snoderà in buona parte nel Casertano, dove sono previsti anche i due gpm della giornata, entrambi di terza categoria. A chiudere la kermesse, domenica 21 settembre, la Caivano-Caivano, sfida su un percorso di circa 10,9 km che le atlete dovranno completare undici volte (per complessivi 119 km). Quest’ultima tappa, destinata ad assegnare la vittoria finale ea consacrare le trionfatrici anche delle altre classifiche del Giro (Under 23-maglia bianca; classifica a punti-maglia blu; scalatrice-maglia verde; migliore italiana-maglia rossa), sarà dedicata al ricordo del compianto senatore Giacinto Russo, scomparso lo scorso 7 maggio e grande appassionato di sport, come presidente dei Boys Caivanese e promotore della storica Coppa Caivano di ciclismo, che per l’occasione sarà ricordato dall’Usb Caivanese del presidente Pierino Magri. (