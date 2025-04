Giubileo, D’Amico (CCIA Frosinone Latina): grande opportunità

Primo incontro presso la sede di Frosinone

Roma, 12 apr. – “E’ stato un primo incontro sul Giubileo e su tutte le opportunità che il Giubileo rappresenta per il territorio. La presenza del Cardinale Ouellet ha dato lustro a questa giornata insieme agli altri illustri ospiti per comprendere a fondo le ragioni del Giubileo in primis in chiave spirituale ed anche come ricaduta economica sul territorio”.Così Guido D’Amico, Delegato della Camera di Commercio di Frosinone Latina al progetto “Verso il Giubileo, ha commentato la conferenza “Giubileo 2025: Un’opportunità di collaborazione traistituzioni, imprese e organizzazioni sociali” promossa dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina.