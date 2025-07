Giubileo Giovani, 125 totem di Energy by Oscar per ricaricare i cellulari

Milano, 27 lug. (askanews) – Smartphone e tablet in carica durante il Giubileo dei Giovani 2025 con i totem di Energy by Oscar, la pmi innovativa barese che ha sviluppato torrette per la ricarica dei dispositivi elettronici. In occasione del Giubileo dei Giovani, la pmi innovativa fornirà 125 totem di presso il sito di Tor Vergata a Roma, in vista della Veglia e della Santa Messa presiedute da Papa Leone XIV nei giorni 2 e 3 agosto.

La fornitura, affidata da Giubileo 2025, società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, si legge in una nota, “rappresenta uno degli interventi più rilevanti nel campo dei servizi tecnologici per eventi pubblici e conferma il posizionamento di Energy by Oscar come leader nazionale nel noleggio e nella commercializzazione di totem di ricarica. I dispositivi, progettati e prodotti in Italia, offrono una soluzione inclusiva, ergonomica e sostenibile per la ricarica di smartphone e tablet, pensata per garantire piena accessibilità anche a persone con disabilità”.

“Siamo fieri di portare la nostra tecnologia al servizio di un evento internazionale così significativo, contribuendo a rendere gli spazi pubblici più funzionali, accessibili e digitali”, dichiara Giuseppe Spadone, fondatore e amministratore di Energy by OSCAR. “Questo progetto è anche un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni e della nostra capacità di fare impresa nel Sud Italia, partendo da una startup per arrivare oggi a una PMI innovativa con ambizioni industriali concrete”.