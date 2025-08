Giubileo giovani, Ninetynine: più grande evento fatto in Italia

Roma, 3 ago. (askanews) – “Il Giubileo dei Giovani è ad oggi l’evento più grande mai realizzato in Italia e, con 179 torri audio video, 2.400 metri quadri di superficie video e un Centro operativo avanzato di 400 metri quadri, è anche l’allestimento audio video più esteso mai realizzato al mondo”. Così afferma in una nota Simone Mazzarelli, founder & Ceo di Ninetynine, l’agenzia specializzata nella governace di progetti strategici di comunicazione integrata, a cui nel 2024 è stata assegnata da Giubileo 2025 S.p.A., la direzione, l’organizzazione e coordinamento dei grandi eventi giubilari.

“Il modello innovativo di organizzazione integrata che abbiamo applicato, di concerto con Giubileo 2025 S.p.A., il commissario straordinario, la presidenza del consiglio e la Santa Sede, dalle primissime fasi dell’incarico – continua Mazzarelli, founder di Ninetynine – ci ha permesso di trasformare questa complessità operativa, senza precedenti, in un nuovo modello che ha ridefinito, anche per il futuro, gli standard gestionali di eventi di questa complessità, partecipazione e impatto reputazionale per l’Italia”.

Quella fatta è “una progettazione meticolosa di ogni dettaglio e l’imponente lavoro di coordinamento tra tutti gli attori istituzionali e tecnici coinvolti, svolto insieme a Giubileo 2025 S.p.A., rappresenta un esempio virtuoso di integrazione fra pubblico e privato il cui successo, oggi, è più che mai evidente”.