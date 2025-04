Giubileo, il prefetto Giannini: Nessun segnale concreto di minacce terroristiche

“Il terrorismo è un fenomeno che ci accompagna da sempre e che noi dobbiamo cercare di limitare e contenere. Il modo per limitare e contenere questi fenomeni, a mio avviso, è quello di conoscerli, di studiarli e, se possibile, arrivare a dotare i nostri sistemi di tecnologie ma soprattutto di norme che ci consentano in qualche maniera non di inseguire i fenomeni ma magari di darci la possibilità anche giuridica per contrastare alcuni momenti, alcune forme e poi per poter fare delle attività di prevenzione. È molto importante l’idea dello studio, l’idea della formazione, l’idea di momenti di pensiero per cui ci si possa confrontare con certi temi, anche con il legislatore, per arrivare a delle norme quasi in anticipo, vedendo anche quello che accade in altri paesi”. Così il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, durante la sua Lectio Magistralis organizzata da Spes Academy nella Capitale alla Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia. “Per quanto riguarda il Giubileo – ha continuato il prefetto – al momento non abbiamo indicazioni concrete di minacce. Tuttavia, è evidente che si tratta di un evento di rilevanza mediatica enorme e per questo motivo ogni azione legata ad esso avrebbe una risonanza immensa. La Chiesa cattolica, il Santo Padre, ma anche Giovanni Paolo II, si sono espressi con forza contro il conflitto in Iraq e ora lo stanno facendo riguardo Gaza. Tutto questo deve essere preso in considerazione, perché c’è una grande sensibilità su questi temi”. “Mi è stato chiesto perché in Italia non ci siano attacchi ha aggiunto Giannini -. Sicuramente in Italia lavoriamo bene ma dobbiamo fare attenzione a non marginalizzare coloro che arrivano in Italia. Sono molto preoccupato per il crescente disagio tra i giovani, perché la marginalizzazione porta inevitabilmente a momenti di crisi. In Italia, siamo permeati da uno spirito di accoglienza che va preservato, ma dobbiamo fare in modo che non diventi un’opportunità per chi vuole destabilizzare il nostro equilibrio sociale”.