Giubileo, per i catechisti incontro a Roma il 26 e 27 settembre

È in preparazione il Giubileo dei catechisti che si terrà a fine mese. Due eventi si svolgeranno il 27 settembre 2025 a Roma: un convegno sulla trasmissione della fede nel mondo attuale intitolato ‘Proclamare la propria fede, 1700 anni dopo Nicea’, seguito da un oratorio, una composizione musicale sacra, dedicato alla beata Eugenia Joubert, modello per i catechisti di tutto il mondo. Il pomeriggio di riflessione e la serata musicale saranno organizzati dai Pii Stabilimenti della Francia a Roma e a Loreto, in collaborazione con la Conferenza dei vescovi di Francia e l’Associazione degli Amici della Beata Eugenia Joubert, nell’ambito della programmazione France Jubilé, in partnership con l’Institut Français Centre Saint-Louis, servizio di cooperazione e azione culturale dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede. Venerdì 26 settembre, dalle 20 in poi, sarà possibile pregare davanti alle reliquie della Beata Eugenia Joubert, nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma. Sabato 27 settembre si terrà il convegno sulla trasmissione della fede nell’Aula Magna dell’Università Santa Croce a Roma. Alle 20.30, sempre il 27 settembre, nella chiesa di Sant’Andrea della Valle a Roma, oratorio per coro e orchestra su Eugénie Joubert, creato appositamente per l’occasione da Marcello Bronzetti con il coro Fideles et Amati, e la voce di Fatima Lucarini. Interverranno al convegno giubilare in presenza di numerosi catechisti: mons. Olivier de Cagny, vescovo di Evreux (della Commissione episcopale francese Iniziazione e vita cristiana); mons. Jean-Pierre Delville, vescovo di Liège; Grégoire, autore, compositore, interprete; padre Diego Arfuch, docente all’Angelicum; Jean-Pierre Denis, poeta; Luigino Bruni, docente alla Lumsa; suor Rebecca Nazzaro, direttrice dell’Opera Romana Pellegrinaggi. A moderare i lavori saranno le giornaliste Marie-Lucile Kubacki e Romilda Ferrauto.