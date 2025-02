Giudice dà a Trump un giorno per ripristinare aiuti esteri USAID

Milano, 26 feb. (askanews) – Un giudice federale ha ordinato all’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di ripristinare i pagamenti alle organizzazioni non profit che hanno ricevuto fondi dall’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) entro la mezzanotte del 26 febbraio. Lo riportano il Washington Post ed ABC News.

“Oltre 10 giorni di ritardi hanno causato danni ad alcune delle comunità più povere e malate del mondo. Le persone con HIV hanno perso l’accesso a medicinali salvavita. Quelli nelle aree colpite dalla carestia del Sudan e di altri paesi sono senza cibo”, scrive WP.

La decisione è stata presa da Loren AliKhan della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto di Columbia , nominato sotto la presidenza di Joe Biden. In precedenza, il 13 febbraio, aveva emesso un’ordinanza restrittiva temporanea chiedendo lo sblocco dei finanziamenti dell’USAID.

AliKhan ha concordato nella sua decisione che il governo “potrebbe oltrepassare un limite costituzionale” e ha osservato che il 25 febbraio le organizzazioni querelanti nel caso hanno fornito prove del fatto che il governo degli Stati Uniti non ha ancora ripreso i pagamenti.

AliKhan ha affermato che le organizzazioni non profit hanno mostrato una “montagna di prove” che “anche la minaccia di un congelamento dei finanziamenti è sufficiente a gettare innumerevoli organizzazioni nel caos più totale”.

Tra gli altri gli operatori di CFK Africa, un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che si dedica all’emancipazione dei giovani negli insediamenti informali in tutto il Kenya attraverso programmi di salute pubblica e di leadership giovanile, hanno segnalato gravi ripercussioni sulle comunità in cui operano a seguito dell’improvviso ritiro del sostegno da parte dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID).