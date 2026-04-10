Giudici di Pace, sistema informatico in tilt: Napoli paralizzata dai disservizi

Il Coordinamento Magistratura di Pace di Napoli denuncia (qui l’istanza integrale) un grave e persistente malfunzionamento del portale informatico degli Uffici del Giudice di Pace, in particolare quello di Napoli.

Da tempo il sistema presenta blocchi, rallentamenti e accessi intermittenti, rendendo il lavoro “a singhiozzo” e compromettendo l’efficienza del servizio giustizia.

Le principali conseguenze:

ritardi nella definizione dei procedimenti ;

; disagi per i cittadini , con tutela dei diritti rallentata;

, con tutela dei diritti rallentata; forte malcontento degli avvocati ;

; condizioni di lavoro difficili e stressanti per i magistrati onorari.

La situazione è aggravata da:

aumento dei carichi di lavoro;

trasferimento di nuove competenze dal tribunale;

carenza di organico;

difficoltà maggiori per i giudici di nuova nomina e non esclusivisti.

L’associazione sottolinea che il problema è ormai strutturale, non episodico, e incide sulla funzionalità della giustizia e sulla credibilità dell’istituzione. Evidenzia inoltre una disparità di trattamento, con l’assenza di indennità per la magistratura onoraria nonostante maggiori responsabilità.

Le richieste urgenti:

intervento tecnico immediato per ripristinare il portale; soluzioni strutturali definitive; revisione complessiva delle condizioni operative; riconoscimento dell’indennità giudiziaria e adeguamenti economici.

L’istanza sarà diffusa a livello nazionale come denuncia pubblica, per sollecitare un intervento rapido e garantire ai cittadini una giustizia efficiente.