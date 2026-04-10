Giudici di Pace, sistema informatico in tilt: Napoli paralizzata dai disservizi

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ildenaro.it
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Il Coordinamento Magistratura di Pace di Napoli denuncia (qui l’istanza integrale) un grave e persistente malfunzionamento del portale informatico degli Uffici del Giudice di Pace, in particolare quello di Napoli.

Da tempo il sistema presenta blocchi, rallentamenti e accessi intermittenti, rendendo il lavoro “a singhiozzo” e compromettendo l’efficienza del servizio giustizia.

Le principali conseguenze:

  • ritardi nella definizione dei procedimenti;
  • disagi per i cittadini, con tutela dei diritti rallentata;
  • forte malcontento degli avvocati;
  • condizioni di lavoro difficili e stressanti per i magistrati onorari.

La situazione è aggravata da:

  • aumento dei carichi di lavoro;
  • trasferimento di nuove competenze dal tribunale;
  • carenza di organico;
  • difficoltà maggiori per i giudici di nuova nomina e non esclusivisti.

L’associazione sottolinea che il problema è ormai strutturale, non episodico, e incide sulla funzionalità della giustizia e sulla credibilità dell’istituzione. Evidenzia inoltre una disparità di trattamento, con l’assenza di indennità per la magistratura onoraria nonostante maggiori responsabilità.

Le richieste urgenti:

  1. intervento tecnico immediato per ripristinare il portale;
  2. soluzioni strutturali definitive;
  3. revisione complessiva delle condizioni operative;
  4. riconoscimento dell’indennità giudiziaria e adeguamenti economici.

L’istanza sarà diffusa a livello nazionale come denuncia pubblica, per sollecitare un intervento rapido e garantire ai cittadini una giustizia efficiente.

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