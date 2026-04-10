Giudici di Pace, sistema informatico in tilt: Napoli paralizzata dai disservizi

Il Coordinamento Magistratura di Pace di Napoli denuncia (qui l’istanza integrale) un grave e persistente malfunzionamento del portale informatico degli Uffici del Giudice di Pace, in particolare quello di Napoli.
Da tempo il sistema presenta blocchi, rallentamenti e accessi intermittenti, rendendo il lavoro “a singhiozzo” e compromettendo l’efficienza del servizio giustizia.
Le principali conseguenze:
- ritardi nella definizione dei procedimenti;
- disagi per i cittadini, con tutela dei diritti rallentata;
- forte malcontento degli avvocati;
- condizioni di lavoro difficili e stressanti per i magistrati onorari.
La situazione è aggravata da:
- aumento dei carichi di lavoro;
- trasferimento di nuove competenze dal tribunale;
- carenza di organico;
- difficoltà maggiori per i giudici di nuova nomina e non esclusivisti.
L’associazione sottolinea che il problema è ormai strutturale, non episodico, e incide sulla funzionalità della giustizia e sulla credibilità dell’istituzione. Evidenzia inoltre una disparità di trattamento, con l’assenza di indennità per la magistratura onoraria nonostante maggiori responsabilità.
Le richieste urgenti:
- intervento tecnico immediato per ripristinare il portale;
- soluzioni strutturali definitive;
- revisione complessiva delle condizioni operative;
- riconoscimento dell’indennità giudiziaria e adeguamenti economici.
L’istanza sarà diffusa a livello nazionale come denuncia pubblica, per sollecitare un intervento rapido e garantire ai cittadini una giustizia efficiente.