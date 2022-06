Giugno nolano, domani la conferenza stampa dell’associazione Mamma Nola

Si terrà alle ore 11.30 di domani, sabato 18 giugno, la conferenza stampa degli eventi del “Giugno nolano” promossi dall’associazione “Festa Eterna_Mamma Nola” di cui è referente Carlo Fiumicino.

L’appuntamento è in villa comunale dove saranno presentate alla città le attività in programma da domenica 19 giugno e che coniugheranno spettacolo, folklore e fede nel segno dei valori del Santo, Compatrono di Nola insieme a San Felice, Vescovo e Martire.

Le iniziative in calendario rientrano nell’ambito dei festeggiamenti del decennale del sodalizio associativo che ha anche avviato nei mesi scorsi una proficua collaborazione con l’isola di Procida, capitale della cultura per l’anno 2022.

La conferenza sarà trasmessa in diretta Facebook sulla fanpage dell’associazione Mamma Nola.