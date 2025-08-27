Giuli “Mostra del Cinema di Venezia luogo di confronto senza censure”

VENEZIA (ITALPRESS) – La mostra “si apre tra poco ma in realtà si è già aperta con una grande festa di popolo oltre che di cultura cinematografica”. Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli in occasione della cerimonia inaugurale della Mostra del Cinema di Venezia. “La Biennale del Cinema e Venezia sono il palcoscenico del mondo – ha aggiunto -, ed è giusto che il mondo volga il proprio sguardo qui per comprendere appieno il significato di ciò che è cultura in quanto dialogo, in quanto confronto, in quanto assenza di censura e volontà di pace. Tutto il variopinto spettro delle posizioni politiche e culturali, naturalmente quelle legittime e che obbediscono ai criteri delle democrazie liberali, sono rappresentate. E questa è la grandezza e la forza di Venezia, la grandezza e la forza della cultura in generale”, ha concluso.

(Fonte video: La Ragione)