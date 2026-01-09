Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, la Quadrifoglio più estrema di sempre

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo presenta in anteprima mondiale Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, prima creazione nata dalla partnership con il team Luna Rossa, eccellenza della vela internazionale e simbolo di innovazione e sportività italiana.

Il progetto va oltre la sponsorizzazione e rappresenta un incontro profondo tra due icone del Made in Italy, articolato su tre livelli: partnership sportiva, collaborazione tecnica ed edizioni speciali ispirate al mondo della vela. Sviluppata nell’universo BOTTEGAFUORISERIE, nuovo polo creativo condiviso da Alfa Romeo e Maserati, questa serie speciale è realizzata in soli dieci esemplari, tutti già venduti. Ogni vettura nasce dalla Giulia Quadrifoglio prodotta a Cassino e viene successivamente trasformata attraverso un processo artigianale che coinvolge partner italiani d’eccellenza.

La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa è la più estrema di sempre: grazie a un sofisticato pacchetto aerodinamico in carbonio, genera fino a 140 kg di carico a 300 km/h, circa cinque volte quello della versione di serie, mantenendo un bilanciamento aerodinamico ideale (40% anteriore). L’aerodinamica è ispirata direttamente ai foil degli AC75 di Luna Rossa, reinterpretati per massimizzare stabilità ed efficienza su strada.

Sotto il cofano pulsa il noto V6 2.9 biturbo da 520 CV, abbinato a un differenziale autobloccante meccanico, per una dinamica di guida ancora più precisa e coinvolgente. Lo stile richiama l’imbarcazione Luna Rossa dell’Americàs Cup 2024: verniciatura cangiante effetto acciaio, livrea bicolore con banda rossa, loghi Alfa Romeo con fondo rosso (prima volta nella storia del brand) e ampio uso di carbonio a vista. Gli interni sono impreziositi da sedili Sparco dedicati e da un elemento unico: un frammento autentico di vela Luna Rossa integrato nella plancia, che rende ogni esemplare un vero pezzo da collezione.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).