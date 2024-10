Giulia Ventura chiude il “Maggio del pianoforte” a Villa Pignatelli

Chi si aggiudicherà il contest “Maggio del Pianoforte”? L’ultima musicista in gara, Giulia Ventura, è attesa domenica 20 ottobre alle ore 11 per il quarto e ultimo

appuntamento del progetto, nella storica veranda di Villa Pignatelli. Dopo i lusinghieri riscontri ottenuti da Giancarlo Grande, Filippo Tenisci e Matteo Cabras, tocca alla giovane pianista novarese completare il concorso organizzato dal “Maggio della Musica”, associazione presieduta da Luigia Baratti e con la direzione artistica di Stefano Valanzuolo.

Nel concerto, che è stato incluso anche nella programmazione di Piano City Napoli, la giovane pianista eseguirà la Sonata n. 23 in Fa minore, op. 57 “Appassionata” di Ludwig Van Beethoven, Tre Danze Argentine, op. 2 di Alberto Ginastera, Deux Poèmes, op. 32 di Aleksandr Skrjabin, Allegro de Concierto in Do Maggiore, op. 46 di Enrique Granados e Après une lecture de Dante. di Franz Liszt. Nei prossimi giorni sarà reso noto il nome del vincitore del Contest, decretato sulla base dei soli voti del pubblico, che sarà invitato nella stagione principale del “Maggio della Musica” 2025.

Allieva di Mario Coppola, sotto la cui guida consegue il Diploma di Secondo livello con lode presso il Conservatorio “Cantelli” di Novara, Giulia Ventura ha eseguito presso il Teatro Coccia di Novara e il Teatro Civico di Vercelli il Quarto Concerto di Beethoven sotto la direzione di Nicola Paszkowski. Si è esibita presso la casa natale di Donizetti a Bergamo, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il Belvedere Jannacci del Grattacielo Pirelli, il Museo Poldi Pezzoli, il Museo Teatrale alla Scala, per i Concerti del Tempietto presso il Teatro Marcello di Roma. Con la violoncellista Christiana Coppola ha suonato ai Musei Vaticani per la rassegna Musei di Sera, per il Festival Eifel Musicale presso la Evangelische Stadtkirche di Monschau e la Salvatorkirche di Aachen, a Lione per il XIV Festival Musicale.