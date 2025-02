Giulio Centemero nuovo presidente dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo

Il deputato italiano Giulio Centemero (Lega) è il nuovo presidente dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo (Pam): è eletto al termine della XIX sessione plenaria dell’organismo, riunita a Roma. Nel suo discorso come neo presidente, Centemero ha citato Aldo Moro, per il quale “nessuno è chiamato a scegliere tra essere in Europa o nel Mediterraneo, perché tutta l’Europa è nel Mediterraneo”. Elenca le priorità della sua presidenza biennale dell’organizzazione, che ha definito “strategica” nell’ambito delle sfide della regione. “Il mondo attraversa da tempo momenti di tempesta, e il Mare Nostrum non ne è indenne – osserva – ma se non ci aiutiamo da soli, affondiamo.