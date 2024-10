Giulio Golia al Suor Orsola per un Forum sul mistero del massacro di Ponticelli

Dal diritto alle scienze sociali, dalla pedagogia al giornalismo. Ci saranno le diverse angolazioni di studio e di ricerca dei corsi di laurea dell’Università Suor Orsola Benincasa nell’incontro con la ‘iena’ Giulio Golia fissato per lunedì 14 alle ore 11.30 nella sala degli Angeli dell’Ateneo napoletano, sede della prima Scuola di Giornalismo dell’Italia peninsulare fondata nel 2003 con la direzione di Paolo Mieli. Al centro del dibattito uno dei grandi misteri irrisolti della storia dell’Italia repubblicana: il massacro di Ponticelli del 2 1983 nel corso del quale furono uccise le piccole Barbara Sellini e Nunzia Munizzi di 7 e 10 anni. Il dibattito al Suor Orsola partirà dall’inchiesta condotta da Giulio Golia come inviato de “Le Iene” e da Francesca Di Stefano come autrice e regista del programma. Un lungo lavoro giornalistico e investigativo che è confluito nel volume “I Mostri di Ponticelli o vittime di un enorme errore giudiziario?” (Piemme Editore, 2024). La riflessione sarà introdotta dal Rettore Lucio d’Alessandro che, con Paolo Mieli, ha ideato la collana dei Libri inchiesta della Scuola di Giornalismo “Suor Orsola Benincasa” e sarà coordinata da Angela Marino, giornalista, scrittrice e ideatrice di “Profondo Giallo” la rubrica di Fanpage.it che racconta i grandi casi irrisolti di cronaca nera di e di .

Al dibattito, che sarà trasmesso anche in diretta streaming su www.facebook.com/unisob, insieme con Giulio Golia, prenderanno parte la psicologa forense Luisa d’Aniello e la criminologa Marialaura Cunzio, coordinatore didattico del Master in Criminologia clinica e scienze forensi dell’Università Suor Orsola Benincasa, che a vedrà l’abbrivio della sua XVI edizione. Con Golia si confronteranno attivamente anche gli studenti dei Corsi di laurea in Giurisprudenza, Scienze del servizio sociale e Scienze dell’educazione del Suor Orsola.