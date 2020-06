Giulio Napolitano nominato socio dello Studio legale Chiomenti

Chiomenti ha nominato Giulio Napolitano nuovo socio dello Studio. Sin dal suo ingresso in Chiomenti nel 2018, Napolitano ha contribuito al rinnovamento e alla crescita dello Studio nella prospettiva multidisciplinare che sempre più caratterizza l’alto livello della professione forense, apportando competenze di eccellenza nei campi del diritto amministrativo e del diritto pubblico dell’economia, con particolare riferimento ai settori dei mercati regolamentati, del controllo sugli investimenti esteri – golden power – dell’ordinamento delle società a partecipazione pubblica, dei contratti pubblici, dell’urbanistica, dei beni culturali e del diritto sportivo. Napolitano è professore ordinario di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre, dove è titolare anche del corso in lingua inglese di Comparative Administrative Law. È membro del Governing Council dell’International Society of Public Law e del Board of Editors della European Review of Public Law.