Giulio Ranzo e Roberto Italia, Avio verso una scelta di continuità

Il 28 aprile si rinnova il Cda di Avio, azienda italiana di spicco nel panorama internazionale dei lanciatori spaziali e dei sistemi di propulsione. Al vertice della lista dei candidati per figurano i nomi che hanno guidato la società nelle ultime stagioni: Roberto Italia per la presidenza e Giulio Ranzo, nella foto, per la conferma nel ruolo di Amministratore Delegato. La squadra proposta per il board vede inoltre la presenza di figure come Stefano Ratti e Stefania Tomassi, affiancati da una significativa componente di consiglieri indipendenti. Tra questi spiccano profili di respiro internazionale come Heidi Shyu, Elena Pisonero Ruiz, Laura Pierallini, Monica Auteri e Marco Tutino, a testimonianza della volontà di mantenere elevati standard di governance in un settore globale e complesso.