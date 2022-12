Giulio Salerno nuovo vicepresidente di Ebs

Il consiglio direttivo dell’Associazione Ebs (Energia da biomasse solide) ha confermato Antonio Di Cosimo nel ruolo di presidente e nominato Giulio Salerno nuovo vicepresidente.

Attualmente Salerno è Energy & Fuel manager in Sorgenia Bioenergie Spa (ex San Marco Bioenergie Spa). Tra le esperienze pregresse più significative, quella decennale in Biomasse Italia Spa. Nel ruolo di vicepresidente dell’Associazione EBS, Salerno sarà impegnato al fianco del presidente Di Cosimo nelle attività istituzionali di rappresentanza verso le istituzioni sia nazionali sia europee con l’obiettivo di tutelare lo sviluppo di tutte le imprese associate, operanti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, in questa delicata fase di transizione ecologica nel complesso quadro geopolitico internazionale.

Oggi Ebs riunisce i principali produttori industriali di energia elettrica da biomasse solide che concorrono alla decarbonizzazione, contribuendo alla manutenzione del patrimonio boschivo e allo smaltimento dei residui del settore agricolo e agroindustriale secondo il modello dell’economia circolare.