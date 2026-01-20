Giulio Terzariol nominato d.g. e deputy Ceo di Generali

Generali nomina di Giulio Terzariol direttore generale e Group deputy Ceo, figura chiave nella nuova organizzazione. Il manager va così a dirigere il business assicurativo del gruppo e si occupa della supervisione di Banca Generali. Terzariol entra in Generali nel 2024 come Ceo Insurance, dopo una lunga carriera in Allianz. La sua promozione a Group deputy Ceo viene letta come un rafforzamento dell’esecuzione industriale e come opzione interna nella discussione di lungo periodo sulla successione ai vertici del gruppo triestino.