Giulio Trombetta riconfermato presidente di Exclusive Brands Torino

Exclusive Brands Torino – la prima rete di aziende piemontesi nata su iniziativa di Unione Industriali Torino per promuovere un concetto evoluto e condiviso di eccellenza a livello nazionale e internazionale – annuncia l’elezione del nuovo Organo Comune, incaricato di guidare e coordinare le strategie della Rete per i prossimi due anni. Riconfermato per il prossimo biennio Giulio Trombetta come presidente, Alessandra Girardi e Edoardo Cavagnino come vcepresidenti e Luca Boffa come consigliere. New entry a partire da quest’anno anche Vanessa Carioggia nella posizione di consigliera. Confermati nuovamente anche Gianluca Traversa come tesoriere e Stefano Fassone come manager di rete.

Il nuovo organismo, composto da rappresentanti di imprese aderenti alla Rete, è stato eletto per la comprovata esperienza, la visione strategica e l’impegno nella valorizzazione dei principi fondanti di Exclusive Brands Torino: spirito di collaborazione, radicamento nel territorio, propensione all’innovazione e attenzione alla sostenibilità. I membri eletti avranno il compito di dare continuità al percorso della Rete, promuovere iniziative congiunte e rafforzare Exclusive Brands Torino come laboratorio di idee e modello di impresa capace di affrontare le trasformazioni in atto nel contesto globale.

Composta da aziende attive in settori diversi ma accomunate da una forte coerenza valoriale, Exclusive Brands Torino è una realtà dinamica e in continua espansione. Con gli ultimi nuovi ingressi, la Rete conta oggi 30 aziende, che complessivamente impiegano quasi 4 mila persone in Piemonte e generano un fatturato globale di oltre 700 milioni di euro. Numeri che testimoniano la forza di un modello imprenditoriale collaborativo, capace di attrarre nuove realtà e di fungere da punto di riferimento per chi crede in un’economia territoriale solida, aperta e sostenibile.