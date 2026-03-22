Giunsero a Roma con una bomba, puntuali e decisi. A pensar male…talvolta si può anche indovinare

Cambiano i tempi, ma alcuni “rituali” sono messi in atto più o meno sempre nello stesso modo. Si aggiunga che la tempistica rispettata da gesta del genere, finora si è mantenuta molto dappresso a una sequenza già sperimentata in occasione di eventi pubblici importanti. Tra essi le convocazioni elettorali di ogni genere. Anche questa volta, qualche giorno prima che aprissero i seggi dove gli elettori avrebbero espresso il proprio consenso o lo avrebbero negato, in periferia di Roma, per mano di una coppia di anarchici già nota alle Forze dell’Ordine, è esplosa una bomba che quegli stessi dinamitardi stavano costruendo. Ci hanno rimesso entrambi la pelle, i bombaroli e dal punto di vista umano un fatto del genere non può che dispiacere. È bene, invece tacere su quanto si sarebbe dovuto commentare, se l’effetto di quell’ esplosione fosse avvenuto dove era stato previsto il posizionamento dell’ ordigno. E non è azzardato ipotizzare che sarebbe stato un luogo popolato, senza timore di andarvi lontano, come una riunione in occasione di un comizio. Difatti, per lo più seguendo un protocollo mai disatteso fino alla metà degli anni ’60, quello dei “comizi elettorali”, convocati come previsto dalla Costituzione, tenuti di solito dai balconi o da altre strutture, chè non fossero a piano terra, animava un periodo di tempo non breve che precedeva le votazioni. È importante tenere ben presente che quelle adunate erano realizzate per conoscere i candidati a rappresentare la popolazione in Parlamento, in genere per un quinquennio. Nella attuale tornata, ogni elettore può scegliere il destino del dettato di una legge, quindi in teoria tutto quanto ha ruotato e sta continuando a farlo fino a metà giornata di domani, avrebbe dovuto avere carattere prettamente informativo e esplicativo. È fin troppo chiaro che la vicenda ha assunto tutt’altra tipologia, sfociando in qualche cosa che se non è stata propaganda politica, altrettanto non è definibile tecnica o non didattica, come era invece, una citazione per tutte, l’indimenticabile TV degli Agricoltori degli anni dell’ esordio di quell’ apparecchio in Italia. Ne consegue che, mentre astronomicamente l’ inverno si è appena concluso cedendo il passo alla primavera, non altrettanto succederà per gli effetti che saranno stati prodotti dal voto, sia in caso che la maggioranza dei votanti abbia dato il proprio consenso alla riforma sottoposta al loro giudizio, sia che la abbia negata. Tutto lascia credere che la riforma della giustizia sia ancora lontana dall’ imboccare la direzione giusta. Nei Tribunali dell’ Urbe sovente si poteva udire l’espressione: “summum jus, summa injuria”.

Il problema è vecchio e non è mai stato risolto alla radice.